Kapalıçarşı'da yılan paniği kamerada - Son Dakika

İDRİS TİFTİKCİ/ Kapalıçarşı'daki bir dükkana giren yılan panik yarattı. O anlar kameralara yansıdı.Kapalıçarşı'da bulunan giyim dükkanına geçtiğimiz günlerde yılan girdi. Dükkan çalışanı, üst kata malzeme çıkardığı sırada yukarıdan aşağı sarkan yılanı fark etti. Yılan, kıvrılarak, yere düştü. Dükkan sahibi ve çalışanlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Dükkanda yapılan aramalarda tezgahın arkasına doğru kaçan yılan bulunamadı. Dükkan çalışanının yılanla karşılaştığı anlar ise kameralara yansıdı