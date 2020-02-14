KAPALIÇARŞI'DAKİ BİRÇOK DÜKKAN VİTRİN VE TABELALARIYLA TARİHİN ÜZERİNİ ÖRTÜYOR - Son Dakika

MISIR ÇARŞISI ÖRNEĞİYılmaz, Kapalıçarşı'nın iç düzenlemesi ile ilgili bir ön çalışmaların yapıldığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bununla ilgili bir takım projeler hazırlandı. Zaten kültür varlıklarına istediğiniz müdahaleyi yapamazsınız. Bir taraftan da herkesin bir örnek olduğu, herkesin bir olmaya zorlandığı bir sistem de hoş olmayabilir. Mümkün olduğu kadar her biri kendi içerisinde uygun, bağımsız, belli kurallara daha sıkı bağlı bir sistem oluşturmak gerekiyor. Bu sadece Kapalıçarşı'nın değil diğer çarşılarında sıkıntısı. Belki son yıllarda Mısır Çarşısı iyi bir örnek oldu, başarılı bir restorasyon oldu. Orada belli sınırlar içerisinde tutuldu dükkanlar. Böylelikle daha başarılı. Fakat mal sahibinin parçalı olduğu, mülkiyetin çok bölündüğü yerlerde maalesef bunu sağlayabilmek çok zor. Bir çok arastada, Türkiye'nin bir çok yerinde çok benzer sorunlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.
DÜZENLEME YAPILMALIFehmi Yılmaz, "Çarşının önce üstü ile uğraşıyorlardı. Sanırım şimdi de dükkanların her biri için de tek tek tartışmak ve bir şey getirmek gerekiyor. Belki Kapalıçarşı esnafının da kendi içerisinde bu tür şeyleri düzenlemesi gerekiyor. Hiç şüphesiz kötü niyetli değil bu mal sahipleri, bunların her biri kendi malını biraz daha öne çıkararak satmaya çalışan esnaf. Ama içinde bulundukları çarşının imajını, imgesini, görüntüsünü de bozmadan bir düzenlemeye gidebilirlerse hem onlar açısından faydalı olacak, hem kentimiz, hem de Kapalıçarşı'nın kendisi için" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:---------------------Döviz bürosunun görüntüsü-Dükkanlardan görüntüler-Büyük tabelaların görüntüsü-Çarşının içinden görüntüler-Muhabir anonsu-Yılmaz ile röportaj
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