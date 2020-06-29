Kapalıçarşı'daki döviz bürosunda kaçak yapılar söküldü - Son Dakika

Kapalıçarşı'daki döviz bürosunda kaçak yapılar söküldü

Kapalıçarşı'da, kaçak tadilat yapıldığı belirlenen döviz bürosunda sonradan eklenen yapılar belediye ekiplerince söküldü.

Kapalıçarşı'da, kaçak tadilat yapıldığı belirlenen döviz bürosunda sonradan eklenen yapılar belediye ekiplerince söküldü.

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Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye kapısı yakınında, anıt eser konumundaki dükkanlardan birine belediyeden alınan basit onarım izni ile tadilat yapıldı. Yapılan tadilat sonrası döviz bürosu olarak kullanılan dükkanın bilirkişi raporunda tarihi dokuya zarar verildiği belirlendi. Dükkan için iş yeri sahibi, savcılığa ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurarak, kiracısını şikayet etti.

Bunun üzerine Anıtlar Kurulu, kaçak tadilat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Fatih Belediyesine bağlı ekipler, Kapalıçarşı'ya gelerek söküm için çalışmaya başladı. Kolonlara sonradan eklenen metal yapılar, belediye ekipleri tarafından el aletleriyle sökülerek aslına uygun hale getirildi.

Döviz bürosu kiracılarının avukatı Halis Kavraz, yaptığı açıklamada, tadilatlarla ilgili kurulun özel kararlar aldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada normalde dekorasyonlar, kaplamalar eski esere müdahale etmeyecek nitelikteydi. Ama çok daha farklı şeyler ortaya çıktı. Hatta yıkım yapılınca görülüyor. Kolonlardan birinin alt bölümü yok. Yani yıllar öncesinde Kapalıçarşı'da bir dükkanın kolonu kesilmiş. Dükkan bu şekilde kullanılmaya devam edilmiş. Güzel oldu çünkü bu dükkanda ve belki emsal teşkil edecek diğer dükkanlarda geçmiş zamanda yapılan usulsüzlükler ortaya konulmuş oldu. Bu dükkandaki en büyük usulsüzlük, kolonun kesilmesidir. Hatta bu dükkanın şu anda çökme riski de var. Bu bizim tarafımızdan yapılmış değildir. Dükkanın eski fotoğraflarında kolonun olmadığı ortada. İkinci en büyük usulsüzlük de asma kattır."

Dükkan sahibinin avukatı Nusret Sarı ise iş yerini bir firmaya kiraya verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada kanuna muhalif olarak tarihi eserin yapısına zarar verildiği için bu karar alındı. Yoksa müvekkilim zaten 2019 yılında burayı satın aldı. Kolonun ne zaman kesildiği bizim tarafımızdan bilinmiyor. Müvekkilim tarafında da yapılmamış. Fakat bugünkü yapılan işlem zaten bizim sulh hukuk mahkemesindeki davamızda var. Yani bize belediye tarafından kiracının yaptığı usulsüzlükler tebliğ edildi. Biz de bu nedenle mahkemeden akde aykırılık nedeniyle dava açtık. Bugün kaplamaların tarihi esere zarar verdiği noktasında söküm yapılıyor. Kolonla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor."

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu adına açıklama yapan mimar Tolga Altınışık ise Anıtlar Kurulunun verdiği kararlara tabi olduklarını belirterek, "Yönetim Kurulu olarak alınan kararlara saygılıyız. Ama yapılan işlemlerde bazı eksiklikler var. Biz Kapalıçarşı olarak alınan kararların aslına uygun olup olmadığını takip ediyoruz. Yanlış kararlarla ilgili de gerekli itirazlarımızı yapıyoruz." dedi.

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'daki döviz bürosunda kaçak yapılar söküldü - Son Dakika

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