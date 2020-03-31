Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler (1) - Son Dakika

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Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler (1)
6 saat önce
KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:20 Kaynak: DHA
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