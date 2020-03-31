Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler (1) - Son Dakika

KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.

- İstanbul