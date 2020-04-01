KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

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KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
6 saat önce
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR /İSTANBUL DHAKAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:40 Kaynak: DHA
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