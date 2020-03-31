KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ (1) - Son Dakika

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KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ (1)
7 saat önce
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR /İSTANBUL DHA KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelinin düşmesi
-Arkadaşının onu kaldırması
-Kaçışları
AKTÜEL
Olay yerinden görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:12 Kaynak: DHA
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