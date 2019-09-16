Kapalıçarşı karanlığa büründü

"Sistem eskimiş, böyle durumlar yaşanabiliyor"

İSTANBUL - Altın ticaretinin kalbi Kapalıçarşı'da sabah saaatlerinden itibaren ara ara elektrik kesintisi yaşandı. Çarşıdaki bazı esnafların bir süre işlemlerinde aksamalar olduğu gözlendi. Yetkililer, bu durumun çarşının altyapısının eski olmasından kaynaklandığını aktardı.

Tarih, turizm ve ticareti aynı anda bünyesinde barındıran 558 yıllık Kapalıçarşı'da sabah saatlerinden itibaren kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Çarşıdaki bazı esnafların işlemlerinde aksamalar olduğu gözlemlendi.

Yaşanan elektrik problemine ilişkin bilgi veren Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı kalabalık bir yer. Buradaki sistem hep eskiden yapılmış. Bu sebeple böyle durumlar yaşanabiliyor. Bu yoğunluğu belli bir süre sonra bu sistem kaldırmıyor. Biliyorsunuz Kapalı Çarşı beden duvarı tadilatları olacak. O dönem geldiği zaman bu elektrik sorunlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Tabi ki bununla ilgili gerekli yerlerden desteklerimizi isteyeceğiz. 558 yıllık Kapalıçarşı umarım bir o kadar daha ayakta kalır" dedi.

Buradaki herkes için elektriğin önemine dikkat çeken Öznoyacı, "Elektrik gittiği zaman hepimizin işin bir aksaklık oluyor. Fakat bunu en hızlı şekilde yetkilileri arıyoruz. Daha sonra sorunu en hızlı şekilde çözecek şekilde müdahalede bulunuyorlar. Devletimizin desteğiyle bu sistem komple yenilenince bu sorunları tekrar yaşamayacağımızı düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kısa süre sonra elektrik altyapısında bulunan arızanın giderilmesiyle iş seyri kaldığı yerden devam etti.