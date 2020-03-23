Son Dakika › Güncel › Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika
Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı
33 dakika önce
Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
Son Dakika New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı