Son Dakika Haberleri: KAPALIÇARŞI'NIN TAMAMLANAN ÇATISI KISA SÜRE ÖNCE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
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KAPALIÇARŞI'NIN TAMAMLANAN ÇATISI KISA SÜRE ÖNCE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

12 dakika önce

İstanbul DHA -DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'yı dün su bastı.

KAPALIÇARŞI'NIN TAMAMLANAN ÇATISI KISA SÜRE ÖNCE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ, System.String[]

İstanbul DHA -DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'yı dün su bastı. Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları Mayıs ayında tamamlanmıştı. Çatının son durumu havadan görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Havadan görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
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