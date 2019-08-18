KAPALIÇARŞI'NIN TAMAMLANAN ÇATISI KISA SÜRE ÖNCE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İstanbul DHA -DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'yı dün su bastı.

İstanbul DHA -DÜNYANIN en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'yı dün su bastı. Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları Mayıs ayında tamamlanmıştı. Çatının son durumu havadan görüntülenmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Havadan görüntüler



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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