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Kapalıçarşı restorasyonunun birinci yılı tamamlandı - Son Dakika

Kapalıçarşı restorasyonunun birinci yılı tamamlandı

08.11.2021 12:43
Kapalıçarşı restorasyonunun birinci yılı tamamlandı

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, iki yıl sürmesi planlanan Kapalıçarşı'nın restorasyonunda birinci yılın tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki 6. ayın sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu kalem işleri dahil tamamlamış olacağız." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, iki yıl sürmesi planlanan Kapalıçarşı'nın restorasyonunda birinci yılın tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki 6. ayın sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu kalem işleri dahil tamamlamış olacağız." dedi.

Turan, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Kapalıçarşı Proje ve Restorasyon Çalışmaları Bilgilendirme Programı'nın açılışında, Kapalıçarşı'da bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon çalışmasının yapıldığını anlattı.

Yaşayan bir çarşı içerisinde taban döşemesi dahil, yıllar içinde oluşan nakışlar ve çatlakları da içeren çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını anlatan Turan, bu çalışmanın birinci yılını doldurduğunu aktardı.

İstanbul'un son 5 asırdır İslam aleminin merkezi konumunda bulunduğunu, ondan önce de insanlık için kıymetli bir merkez olduğunu, insanlık tarihinde en yüksek kültür odağı olarak gelişme gösterdiğini dile getiren Turan, Fatih'in, İstanbul'u şehir kılan bütün bu kıymetli mirasa sahip olmak açısından hem şanslı hem de ayrıcalıklı bir yer olduğunu belirtti.

İftihar edinilen tarih ve medeniyetin büyük bir sorumluluk da yüklediğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda hayata geçirilen stratejik yatırımlar sayesinde şehrimizin önemi tüm dünyada katlanarak artıyor. Bunların içerisinde sadece bir konu değil, kültürel yatırım ve hizmetler de başı çekiyor. Fatih Belediyesi olarak kültüre dair yaklaşımımızı bütüncül bir bakış açısı ile güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Eski ile meşgul olurken, bugünü ihmal etmeyen, yarını unutmayan, yarını kurgularken de maziyi yok saymayan bilakis onu temel bir dayanak noktası kabul eden bir bakış noktası bu. Kültürel yatırım derken, genel manada mazinin tecrübesinden faydalanan ancak zamanın ruhuna da yabancı olmayıp dinamik bir ruhla yapılan tasarlanmış projeleri kast ediyorum. Bizim en başta insanlığa, toplumumuza ve geleceğe karşı ilk ve asli görevlerimiz arasında İstanbul'un tekrar geçmişteki gibi dünyanın kültür ve medeniyet merkezi haline getirmek olmalı. Bunun için de en belirgin yönü ile bu güzel beldeyi Fatih kılan somut ve soyut değerleri ait oldukları yerlerde yaşatmamız gerekiyor. Geleceğe duyduğumuz bu derin somutluk duygusu, bizi öncelikli olarak mevcut tarihi mirasımızın, şehir alanlarımızın, tarihi alanlarımızın korunmasına, eserlerin restore edilerek kullanılabilir hale getirilmesine memur kılıyor."

"Kapalıçarşı'da belki 100-150 yıl sonra müdahaleyi gerektirecek bir iş yapıyoruz"

Tarih boyunca restorasyon işlerinin Fatih'te devam ettiğini ancak son 20 yılda atakla beraber neredeyse tarihi eserlerin tamamının ayağa kaldırıldığını, bu eserlere 50-100 yıl daha kazandırıldığını, onlardan bir tanesinin Kapalıçarşı olduğunu ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kapalıçarşı'nın restorasyonunun birinci yılı doldu. Süresi iki yıldı. Önümüzdeki 6. ayın sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu kalem işleri dahil tamamlamış olacağız. Dolayısıyla orada fedakarlık gösteren esnaf kardeşlerimiz de önümüzdeki turizm sezonunu inşallah kaçırmamış olacaklar. Kapalıçarşı'nın restorasyonunu bitirmeye çok yakın olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Kapalıçarşı, kesintisiz 500 küsur yıldır işlevini devam ettiriyor. Yılda 40-45 milyon ziyaretçi ağırlayan ve Suriçi'nin geleneksel ticaret bölgesinin tam odağında olan bir yapı. Kapalıçarşı vesilesiyle Suriçi'ne her gün binlerce insan girip çıkıyor alışveriş için, çalışmak için. İç içe geçmiş yüzlerce sokağıyla, bedestenleri ve hanlarıyla şehir içinde bir şehir görünümlü adeta. Zamana meydan okuyan bir önemli yapı, sadece ticaret ve turizm açısından değil, içinde yaşanan ve yaşatılan esnaflık kültürüyle de somut olmayan tarihi bir miras niteliğinde."

Ergün Turan, Kapalıçarşı'da çoğunlukla mülkiyetin olduğunu, vakıf hissesi ve kamu mülkiyetinin çok daha az olduğunu belirterek, "Burada iyi bir çalışma örneği gösterildi. Çatı üzerinde önemli bir restorasyon yapıldı ki yapılmamış olsa bugünkü işlemleri yapma şansımız yok." diye konuştu.

Turan, Kapalıçarşı'da belki 100-150 yıl sonra müdahaleyi gerektirecek bir iş yaptıklarını, kamu, özel sektör ve yerel yönetimler anlamında da bu çalışmanın örnek teşkil edeceğini söyledi.

Ergün Turan'ın konuşmasının ardından Kapalıçarşı restorasyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, uzmanlar katılımcılara bilgi verdi.

Fatih Belediyesi, Cengiz Ergün, Restorasyon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı restorasyonunun birinci yılı tamamlandı - Son Dakika


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