Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı
Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.
Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.View on euronews
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2.06.2020 00:23:52. #1.13#
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