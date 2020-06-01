KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI DUALARLA AÇILDI - Son Dakika

KAPALIÇARŞI ve Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı.

Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle çarşının Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkanı bulunan Nusret Gökçe ile çarşı esnafı katıldı.

Vali Ali Yerlikaya Kapalıçarşı'nın açılış törenindeki konuşmasında, "Dünyanın ve bizim salgınla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde alınan önlemlerden birisi de pek çok alışveriş merkezimizi geçici olarak çalışmasına ara verdi. 559 yıllık tarihe sahip, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet tarafında yaptırılan, bizlere hizmet eden kadim çarşımızı 1 Haziran itibariyle tekrar hizmete açıyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Korona virüs salgını ile mücadelede takdire şayan noktaya geldik. Ama her şey bitmedi. Uzunca zamandır evde kaldık, sabrettik, millet devlet el birliği yaptık güzel neticeler aldık. Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bu günlerde yine mücadeleye devam. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Artık işimize gücümüze dönme zamanı diyoruz. Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız, Mısır Çarşımız, esnafımız kuralara riayet ederek işimize döneceğiz. 3 aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah'ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hale getireceğiz inşallah" dedi.

KAPALIÇARŞI'NIN RESTORASYONU

Ali Yerlikaya, Kapalıçarşı'nın restorasyonuna da değinerek, "Buraya eli boş gelmedik. Daha önce çarşımızın çatısı İstanbul Valiliği, Fatih Belediyemiz ve çarşı esnafı işbirliği ile onarılmıştı. Kadim çarşımızın içi ile ilgili restorasyon ve bakım onarım hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Bununla ilgili çarşı esnafımız harcanması gereken tutarın önemli bir kısmını temin ediyorlar. İstanbul Valiliği olarak biz daha önce verdiğimiz rakamı biraz daha arttırıyoruz. 27.5 milyon TL veriyoruz. 2.5 milyon TL de Fatih Belediye Başkanımız veriyor. Fatih belediye başkanlığımız yapım sürecini onlar üstleniyor" diye konuştu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Vali Yerlikaya'nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasıyla tarihi çarşı yeniden kapılarını açtı. Vali Yerlikaya, çarşı içinde gezerek esnafı selamladı, bazı dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya girdiği bir dükkanda içeridekilerin maske takmadığını görünce de uyardı.

MISIR ÇARŞI'DA DUALARLA AÇILDI

Vali Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı daha sonra Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'na geçti. Çarşının içinde bulunan dua meydanı ahşap ezan köşkü önünde kısa bir konuşma daha yaparak, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Valinin konuşmasının ardından Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu duayla Mısır Çarşı'da açıldı. Vali Yerlikaya burada da esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.