Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı ve sultanahmet'te kruvaziyer bereketi
Son Dakika Güncel Kapalıçarşı ve sultanahmet'te kruvaziyer bereketi - Son Dakika

Kapalıçarşı ve sultanahmet'te kruvaziyer bereketi

6 saat önce

2 bin yolcusuyla İstanbul'a gelen dev kruvaziyer Sarayburnu Limanı'na demirledi.

2 bin yolcusuyla İstanbul'a gelen dev kruvaziyer Sarayburnu Limanı'na demirledi. Yarın saat 13.00'e kadar Sarayburnu Limanı'nda kalacak gemiden inen turistler nedeniyle, Tarihi Yarımada'da hareketlilik arttı. Hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı, turist gemilerinin daha çok gelmesini istediklerini dile getirdi.

Sarayburnu Limanı'na gelen en büyük kruvaziyer gemilerden biri MSC Lirica, 2 bin turisti İstanbul'a getirdi. Gemi yarın 13.00'te İstanbul'dan ayrılacak, turistler ise geminin kalkış saatine kadar İstanbul'un keyfini çıkartacak. Geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşması ise, bölgedeki hareketliliği artırdı. Bölge esnafı hareketlilikten memnun olduklarını ifade ederek, turist gemilerinin daha çok gelmesini istediklerini dile getirdi.

GEMİ TURİZMİN KAPALIÇARŞI VE ÇEVRESİNE FAYDASI ÇOK

Kapalıçarşı esnafı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Rezal Koç, Tabii ki bu gemi turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü nitelikli turist geliyor. Kapalıçarşı ve çevresine faydası kesinlikle var. Bunların artmasını talep ediyoruz. Galataport'un açılması, Yenikapı'daki gemi yanaşma alanının ihaleye çıkacak olmasından dolayı da çok sevinçliyiz. Turistler gelip kaldıkları sürede zamanları kısıtlı oldukları için alışverişlerini de yapmak istiyorlar. Ondan dolayı tabii ki devamının gelmesini çok istiyoruz dedi.

2020'DE DAHA ÇOK GEMİ GELMESİNİ BEKLİYORUZ

Sultanahmet Meydanı'nda büfe işleten İsmail Toprak,Turistin buraya gelmesinin ekonomiye çok faydası var. 2020 yılında gemilerin daha çok gelmesini bekliyoruz. İşler iyiye gider inşallah şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı ve sultanahmet'te kruvaziyer bereketi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam! TARİHİ KAPALIÇARŞI'DA 12 MİLYON TL'YE DÜKKAN

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 15:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı ve sultanahmet'te kruvaziyer bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]