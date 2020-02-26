Kapalıçarşı'yı ziyaret eden İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Kapalıçarşı yönetimiyle bir araya gelerek toplantı yapan İmamoğlu, ardından çarşıyı gezdi.

İmamoğlu, çarşıda gezdiği sırada bazı esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Bir esnafın, "Bize seçimden önce söz verdiniz. Ulaşım fiyatını indireceğiz dediniz. Yüzde 35 zam yaptınız. 'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz. 'İnşallah' demiştik ama olmadı." ifadeleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Olmuyor, niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, doğal gaz artıyor. Onlara da tepki göster. Geçen sene şubattan marttan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan. Zam yapmak zorunda kaldık. Keyif almıyoruz. Şimdi zam yapmazsam bir sene sonra daha kötü durumda... Ulaşımla ilgili hem standart sorunu var hem başka problemler var. Biz öğrenciye katkı sunduk. 85 liradan 50 liraya düşürdük. Şimdi 3 milyar 600 milyona çıktı ulaşımı sübvansiyonumuz. Sadece son 1 yılda yüzde 40'ın üstünde yakıt zammı var. Ulaşımla ilgili bakım hizmetlerimiz yüzde 50'nin üzerinde arttı. Biz hizmet vermek zorundayız."

Başka bir esnaf da indirimleri İBB Meclisi'nin yaptığını söyledi.

Kapalıçarşı'nın restore edilen çatısında incelemelerde bulunan İmamoğlu, Beyazıt Kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kapalıçarşı'ya turist ilgilisini daha yukarıya çekmek için çalışacaklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ayında kruvaziyer gemilerin yaklaşması başlıyor Galataport'ta. Bununla ilgili, bir anda binlerce insanın İstanbul'un özellikle tarihi yarımadaya gelişi ile ilgili süreçleri çalışıyoruz. Bunu hem otobüs hem deniz yoluyla turistlerin en hızlı şekilde Kapalıçarşı'yı, Sultanahmet'i Ayasofya'yı bu bölgeyi yaşaması ile ilgili de çalışmalarımız var. Özellikle Kapalıçarşı'nın Beyazıt tarafındaki çıkıştaki meydan düzenlememizi hemen ele aldık."