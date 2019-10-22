Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı yönetiminden "tarihi kitabeye kamera" açıklaması
Son Dakika Güncel Kapalıçarşı yönetiminden 'tarihi kitabeye kamera' açıklaması

Kapalıçarşı yönetiminden "tarihi kitabeye kamera" açıklaması

13 dakika önce

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasına ilişkin, taşeron firma tarafından onay alınmadan kameranın takıldığını ve olaya sebep olan kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtti.

Kapalıçarşı yönetiminden

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasına ilişkin, taşeron firma tarafından onay alınmadan kameranın takıldığını ve olaya sebep olan kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtti.

Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı'ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, 558 yıllık tarihi geçmişe sahip Kapalıçarşı'nın her noktasının ve her değerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Her tadilat ve onarımın çarşının aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tuttuklarını vurgulayan Kurtulmuş, bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çokluğu sebebiyle güvenliğin de Kapalıçarşı için önemli olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı içindeki güvenlik önlemlerini artırma amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının takılmaya başlandığına işaret ederek, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır. Fesçiler kapısında yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı Yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz." ifadelerini kullandı.

Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışmasının ivedilikle başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, çalışmalar bitirildiğinde yeniden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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