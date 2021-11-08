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Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri? - Son Dakika

Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?

08.11.2021 11:55

Kapalıçarşı proje ve restorasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Kapalıçarşı proje ve restorasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Başkan Turan, 'Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri' dedi.

Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya; Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz, akademisyenler ve çok sayıda mimar katıldı.

Düzenlenen toplantıda; Kapalıçarşı hakkında genel bilgi, projelendirme ve yönetim planı, restorasyon uygulamaları ile yaklaşım ve kentsel tasarım ile cephe uygulamaları ele alındı.

'HEM ŞANSLI HEM DE AYRICALIKLI'

Basın toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'İstanbul, 5 asır boyunca İslam aleminin merkezi, insanlık tarihinin en yüksek kültür odağı olarak sürekli gelişme göstermiş, ilim muhitleriyle, irfan meclisleriyle, bütün sosyal kurumlarıyla birlikte, 'olgun şehrin' bir nişanesi, sembolü haline gelmiştir. Fatih, İstanbul'u şehir kılan bütün bu kıymetli mirasa sahip olmak bakımından, hem şanslı hem ayrıcalıklı bir yerdedir. İstanbul'da, her köşe başında, nakış nakış işlenmiş bir çeşme, bir mescit, türbe veya medrese, yedi tepeye oturtulmuş kurşuni taç kubbeler, sonsuza dek sürecek ilahi bir ezginin notaları gibi ahenkle dizilmişlerdir? diye konuştu.

'ASLİ GÖREVİMİZ İSTANBUL'U KÜLTÜR VE MEDENİYET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK OLMALI'

Tarih ve medeniyetin büyük bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Başkan Turan, 'İstanbul'a erdemli bir gelecek sağlamakla mesul olduğumuzun farkındayız. Bu doğrultuda hayata geçirilen stratejik yatırımlar sayesinde, şehrin önemi dünyada, günbegün katlanarak artıyor. Bunların içinde kültürel yatırım ve hizmetler başı çekiyor. Biz, kültüre dair yaklaşımımızı 'bütüncül' bir bakışla inşa etmeye özen gösteriyoruz. Kültürel yatırım derken genel manada, mazinin tecrübesinden faydalanan, zamanın ruhuna da yabancı olmayıp dinamik bir ruhla tasarlanmış projeleri kastediyorum. Bizim en başta insanlığa, toplumumuza ve geleceğe karşı ilk ve asli görevlerimiz arasında, İstanbul'u dünyanın kültür ve medeniyet merkezi haline getirmek olmalı? ifadelerini kullandı.

'ZAMANA MEYDAN OKUYAN ÖNMELİ BİR YAPI'

Kapalıçarşı 500 küsur yıldır, işlevini kesintisiz devam ettiren, yılda 45 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Sur İçi'nin geleneksel ticaret bölgesinin tam odağında yer alan bir yapı olduğunu anlatan Belediye Başkanı Turan sözlerine şöyle devam etti:

'Kapalıçarşı vesilesiyle sur içine her gün çalışmak veya alışveriş yapmak için binlerce insan geliyor. İç içe geçmiş yüzlerce sokağıyla, bedesten ve hanlarıyla, şehir içinde bir şehir görünümünde. Zamana meydan okuyan bu önemli yapı, sadece ticaret ve turizm açısından değil, içinde yaşatılan esnaflık kültürüyle de somut olmayan tarihi miras niteliğinde'

'EN KAPSAMLI RESTORASYONU YAPIYORUZ'

Turan sözlerini şöyle noktaladı: 'Valilik, Kapalıçarşı yönetimimiz ve Fatih Belediyesi'nin müşterek çalışmalarıyla, Kapalıçarşı'nın bu zamana kadarki en kapsamlı restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu dev projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Bilim Kurulu üyelerimize, paydaşlarımıza, ve en önemlisi sabır ve anlayışla desteklerini bizden eksik etmeyen esnafımıza teşekkürü bir borç biliyorum.?

Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?
Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Çelebi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri? - Son Dakika


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