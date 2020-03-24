KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI - Son Dakika

KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI

6 saat önce

KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI (havadan arşiv görüntü)

KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI (havadan arşiv görüntü)

KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:55 Kaynak: DHA

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