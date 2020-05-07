Kapalıçarşı ziyarete açılıyor - Son Dakika

Turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşı, 23 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmıştı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, çarşının yeniden ziyarete açılmasına karar verildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla korona virüse karşı aldıkları önlemleri anlatarak, tarihi çarşının açılış sürecini açıklayacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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