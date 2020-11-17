KAPAM'dan hayvansever muhtara destek - Son Dakika

Kahramanmaraş Ekonomik Sosyal ve Kültürel Politikaları Araştırma Merkezi (KAPAM) Dulkadiroğlu ilçesi'nde bulunan bir mahalle muhtarının yabani hayvanalara yaptığı imece usulü sulakları destekledi.

KAPAM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar'ın Engizek Yaylarında bulunan kaynak sularına 7 adet havuz ve sulak yaptırması merkez tarafından desteklendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KAPAM Başkanı İsmail Yaşar, mahalle muhtarı Çavdar'ın yapmış olduğu örnek davranışı desteklediklerini ve kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

Yaşar, bu tür hizmetlerde bulunan herkese destek vereceklerini belirterek, şöyledevam etti:

"Kadim medeniyetimizde var olan bir geleneği günümüze taşıyan, yaptığı hizmetler ile özellikle dağlarda ve yaylalarda yaşayan yabani hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür projelerde ve hizmetlerde bulunan herkese destek vereceğiz. Yaratılan her şeyi severim yaratandan ötürü anlayışına sahip necip bir milletin evlatları olarak kendi ihtiyaçlarımız dışında diğer hayvanatında ihtiyaçlarını düşünmek durumundayız."

Muhtar Çavdar ise sulakların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu sene 7 adet sulak yaptık, 2021 yılında bu sulakların sayısını 15 adete çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yaşar, Çavdar'a KAPAM adına teşekkür belgesi takdim etti.