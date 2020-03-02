'Kapan-1"de patlayıcı ele geçirildi; PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan-1'de patlayıcı ele geçirildi; PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

'Kapan-1"de patlayıcı ele geçirildi; PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı

6 saat önce

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonda 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

'Kapan-1

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonda 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, teröristlere malzeme temin ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 80 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında 'Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş İlker Düzova' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı, 10 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, kumanda, dürbün, akü, güneş paneli, 116 pil, 30 metre elektrik kablosu, 30 mermi ve çeşitli yaşam malzemelere ele geçirildi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya malzeme temin ettikleri tespit edilen H.Ö., Y.B., M.A., S.D., N.S., H.A., Z.D. ve N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SAVUR'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde 26 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, haklarında daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ve Ö.S. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan iki şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı
Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kapan-1"de patlayıcı ele geçirildi; PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]