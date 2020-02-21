'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi - Son Dakika

'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi

7 saat önce

MARDİN'de Bagok kırsalında sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir miktar amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi, System.String[]

MARDİN'de Bagok kırsalında sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir miktar amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonları kapsamında Bagok kırsalında 'Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen, yaklaşık 40 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde, 5 odalı sığınak bulundu. Sığınakta, 40 kilo amonyum nitrat patlayıcı, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bir başka sığınakta ise 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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