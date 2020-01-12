"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri

Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:01 Kaynak: AA
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