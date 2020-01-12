"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
6 saat önce
Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:01 Kaynak: AA
Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri
Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
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