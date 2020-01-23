"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla il genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu yürütüldüğü hatırlatıldı.

Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında bugün, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

1 el yapımı patlayıcı düzeneği,

2 el bombası,

4 büyük tüp ve çok miktarda demir bilye,

1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,

167 BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]