'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

6 saat önce

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak'ta 'Kapan-3' operasyonu başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:47 Kaynak: DHA
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