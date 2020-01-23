KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla ilimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen KAPAN-3 operasyonu kapsamında; 23.01.2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet el bombası, 4 adet büyük tüp, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 01:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]