'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi - Son Dakika
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'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

6 saat önce

BATMAN'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kapan-4 Mava' operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve 28 mağara imha edildi.

'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi, System.String[]

BATMAN'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kapan-4 Mava' operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve 28 mağara imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini tespit etmek ve mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında,  sözde Mava bölgesinde 'Kapan-4 Mava' operasyonu başlatıldı. Jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 52 timde 798 personelin katıldığı operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 13 sığınak ve 28 mağara tespit edildi. İçerisinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, giysi ve tuzaklanmış vaziyette 5 kilo patlayıcı düzeneği ele geçirilen sığınak ve barınaklar, imha edildi.


Hasankeyf, Jandarma, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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