"Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı (3)
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:21 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi. (3)
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