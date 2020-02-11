Kapan-6 operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.
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11.02.2020 16:03:48. #1.13#
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