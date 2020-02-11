Kapan-6 operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Kapan-6 operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.

Kapan-6 operasyonu başlatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

(İHA)

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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