'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi - Son Dakika

'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi

6 saat önce

SİİRT'te, dün jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 17 sığınak, tahrip edildi.

'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 sığınak kullanılmaz hale getirildi, System.String[]

SİİRT'te, dün jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 17 sığınak, tahrip edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari kırsalında 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla dün başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonu sürüyor. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti. Malzemeler güvenlik güçlerince imha edilirken, sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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