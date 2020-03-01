Kapan-7 Karadağ operasyonu başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Karadağ operasyonunun başlatıldığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personelin katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt-Şırnak illeri ara hattında Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi. - SİİRT