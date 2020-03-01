Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siirt-Şırnak illeri ara hattında Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Karadağ, Şırnak, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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