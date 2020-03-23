"Kapan-9 Karer Operasyonu
6 saat önce
"Kapan-9 Karer Operasyonuna katılan helikopterler Karla kaplı araziye güvenlik güçlerinin inişi BİNGÖL - İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
"Kapan-9 Karer Operasyonuna katılan helikopterler
Karla kaplı araziye güvenlik güçlerinin inişi BİNGÖL - İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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