Son Dakika Haberleri: Kapan" Adlı Film 8 Mart'ta İzleyiciyle Buluşacak

Kapan" Adlı Film 8 Mart'ta İzleyiciyle Buluşacak

1 saat önce

Başrollerini Erkan Petekkaya, Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer'in paylaştığı "Kapan" adlı film 8 Mart'ta vizyona girecek.

Kapan
Başrollerini Erkan Petekkaya, Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer'in paylaştığı "Kapan" adlı film 8 Mart'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği aksiyon-dram türündeki filmin senaryosunu Muharrem Gürer ile Mehtap Şahin Altıntaş kaleme aldı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ruhi Sarı, Neslihan Acar, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan ve Duygu Karaca'nın da yer aldığı filmin konusu kısaca şöyle:

" Antalya'nın en zenginlerinden Süleyman'ın kızı Aslı Amerika'da, oğlu Tarık ise Türkiye'de eğitim alır. İstanbul'da öğrenciliği sırasında yaşadığı bir olay Tarık'ı psikolojik travmaya sokar. Süleyman, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Öykü Çelik, Erkan Petekkaya, 8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:31:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapan" Adlı Film 8 Mart'ta İzleyiciyle Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]