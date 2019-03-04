Son Dakika Haberleri: Kapan" Filmi 8 Mart'ta Vizyona Girecek

Kapan" Filmi 8 Mart'ta Vizyona Girecek

1 saat önce

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği "Kapan" filmi 8 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kapan
Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği "Kapan" filmi 8 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'ın kaleme aldığı filmin özel gösterimi Soho House İstanbul'da yapıldı.

Filmin başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, basın mensuplarına gösterim öncesi yaptığı açıklamada, çekimlerin zorlu ama keyifli geçtiğini söyledi.

Oyuncu Kemal Uçar da heyecanlı bir yapımda rol aldıklarına değinerek, "Çok farklı bir deneyimdi bizim için. Ortaya çıkan sonucu bilmediğimiz için biz de filmi merak ediyoruz aslında. Türünün hem ilk hem de iyi bir örneği olacağını umuyoruz." dedi.

Oyuncu Ruhi Sarı ise filmin hikayesinin ancak izleyince anlaşılabileceğini belirterek, "Söze döktüğümüzde çok içinden çıkamayacağımız bir hikaye. Çünkü senaryoyu ilk okuduğumuzda kafamız çok fena karışmıştı. Bir kere daha okuyunca çözebildik. Umarım keyif alarak izleyeceğimiz bir film olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Dürüst olmaktan başka çıkış yolu yok"

Aksiyon-dram türündeki filmde ayrıca Öykü Çelik, Ali Gürer, Başak Akbay, Gizem Denizci, Zeynep Elçin, İrfan Aslanhan, Hazal Eylül Çelik, Fatih Doğan, Poyraz Eser, Recep Güneysu, Duygu Karaca, Cemal Gönen, Maria Sahakyan, Tuğçe Demir, Kadir Okur ve Neslihan Acar rol alıyor.

Nehir Yapım tarafından hayata geçirilen, yapımcılığını Muharrem Gürer'in üstlendiği "Kapan"ın müziklerinde Tamer Çıray imzası bulunuyor.

Sıra dışı bir yüzleşmenin gölgesindeki insan hikayesine odaklanan filmin konusu şöyle:

"Çocuklarına oldukça düşkün olan Süleyman, Antalya'nın sayılı zenginlerindendir. Oğlu Tarık'ın kız arkadaşının trajik ölümüyle hayatları altüst olur ve Süleyman, ailesinden habersiz düzenlediği, içinde kızının aşık olduğu adamın da yer aldığı, 'Doğruluk mu cesaret mi?' temalı yarışmayı düzenler. 100 milyon dolar ödüllü, ucunda ölümün olduğu bu yarışmada, dürüst olmaktan başka çıkış yolu yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: AA

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