Kapan Filminin Oyuncuları Seyircisi İle Buluştu
1 saat önce
Seyirci ile birlikte filmi izlemek üzere düzenlenen etkinliğe oyuncular Kemal Uçar, Ruhi Sarı, Ali Gürer, Gizem Denizci, Poyraz Eser, Başak Akbay, Recep Güneysu ve Maria Sahakyan katıldı.
Kapan filminin oyunculu gösterimi Pendik Neomarin AVM'de yapıldı.
Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon dram türündeki filmin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'ın kaleme aldı. Nehir Yapım imzalı film 8 Mart 2019 tarihinde tüm sinemalarda vizyona girdi.
Filmi vizyona girdiği gün izleyen izleyiciler filmi beğendiklerini belirttiler.
Oyuncular filmi izleyen seyirci ile bir süre karşılıklı sohbet ettikten sonra filmi izlemek üzere sinema salonuna geçtiler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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