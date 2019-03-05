Kapan Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Yapımcılığını Muharrem Gürer, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, oyuncu kadrosunda ise Ruhi Sarı, Neslihan Acar, Başak Akbay, Gizem Denizci, İrfan Aslanhan, Zeynep Elçin, Hazal Eylül Çelik, Fatih Doğan, Poyraz Eser, Recep Güneysu, Duygu Karaca, Maria Shak, Cemal Gönen, Tuğçe Demir, Kadir Okur'un yer aldığı Kapan filminin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş yazıyor.

Filmin oyuncu kadrosunun tam kadro olarak katıldığı lansmanda açıklama yapan Erkan Petekkaya, "Çekimler Antalya ve İstanbul'da yapıldı. Güzel, akıcı ve bol sürprizli bir film oldu. Takdir sinema seyircisinin" dedi.

Kemal Uçar ve Öykü Çelik ise "Bol aksiyonlu ve sürükleyici bir film. Ayrıca filmde bol sürpriz var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Filmde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Tarık'ı canlandıran Ali Gürer ise, "Benim ilk projem oldu. Farklı bir deneyim yaşadım. Gişesi bol olsun" dedi.

Filmin konusu:

Kapan, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya'nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Oğlu Tarık'ın kız arkadaşının trajik ölümünün ardından yaşadığı psikolojik travmayla hayatları alt üst olur. Tarık'ın çok zengin bir işadamı olan babası Süleyman, ailesinden habersiz düzenlediği, içinde kızının aşık olduğu adamın da yer aldığı, "Doğruluk mu cesaret mi?" temalı, 100 milyon dolar ödüllü, ucunda ölümün olduğu bir yarışma düzenler. Bu yarışmada dürüst olmaktan başka çıkış yolu yoktur. Babasının düzenlediği yarışmayı öğrenen Aslı, gerçekleri ortaya çıkaracak ve babasıyla yüzleşecektir.