Kapan Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
51 dakika önce
Kapan köy yolları ulaşıma açılıyorERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.
Kapan köy yolları ulaşıma açılıyor
ERZURUM - Erzurum
'da etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.
Erzurum'un Aşkale
ilçesine bağlı köy yollarında karla mücadele çalışması yapan ekipler eksi 18 derece soğuk havada yolları açmak için yoğun çaba harcadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:58 Kaynak: İHA
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