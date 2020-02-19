"Kapan" Nepal'den En İyi Film Ödülü ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapan' Nepal'den En İyi Film Ödülü ile döndü - Son Dakika

"Kapan" Nepal'den En İyi Film Ödülü ile döndü

6 saat önce

Ödüllü yönetmen Seyid Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı "Kapan" filmi, Uluslararası Nepal Film Festivali'nin uluslararası kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne layık görüldü.

Ödüllü yönetmen Seyid Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı "Kapan" filmi, Uluslararası Nepal Film Festivali'nin uluslararası kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne layık görüldü.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan filmin, bugüne kadar birçok ülkede gösterildiğini, yurt içinde ve dışında katıldığı festivallerden birçok ödül aldığını dile getirdi.

Türkiye'yi Almanya, İsveç, Belarus, İspanya, Hindistan, Bulgaristan, Rusya ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede temsil ettiklerini anlatan Çolak, "Seyircilerin yorumları ve filmimizi kendi dünyalarından ele alışları bana farklı pencereler açtı. Jüri üyelerinin özel yorumları ve film eleştirmenlerinin kritiklerini de takip etmeye çalıştım." diye konuştu.

Seyid Çolak, yurt içindeki festivallerin de önemine dikkati çekerek, "Yurt içindeki festivaller ayrıca kıymetliydi. Hem filmimizi tartıştık hem de salon sorunu nedeniyle ulaşamayacağımız birçok ilimize, festivaller aracılığıyla filmimizi götürmüş olduk. Bu anlamda Anadolu'daki festivallerin devamlılığı önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinema, toplumları birbirine yakınlaştıran, tanıtan bir araç"

Festival gösterimlerinde mutlaka bulunmaya çalıştığının altını çizen Çolak, "Hem ülkemiz sinemasının nasıl geliştiğini anlatıyorum hem de çeşitli bilgi kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Sinema, toplumları birbirine yakınlaştıran, hatta tanıtan bir araç. Bu anlamda özgün hikayelerimizi anlatarak yoluma devam etmek istiyorum." dedi.

Nepal'in Katmandu şehrinde düzenlenen 3. Nepal Uluslararası Film Festivali jürisi, "Kapan"ın seçilme gerekçesini, "İzleyicilerin insani duyarlılığını kamçılayan ve bunu şiirsel bir sinematografiyle sunan güçlü bir yapım." ifadeleriyle aktarmıştı.

Tek Türk yapımı olarak festivalde yer alan "Kapan"ın En İyi Film Ödülünü aldığı etkinlikte, Jüri Özel Ödülü'ne Sri Lanka'dan Lalith Rath Rathnayake'nin yönettiği "The Other Half" filmi layık görüldü.

Katıldığı festivallerden ödülle döndü

28. Uluslararası Madrid Film Festivalinde Avrupa Prömiyerini yapan film ayrıca 9. Uluslararası Malatya Film Festivalinde "En İyi Yönetmen Ödülü" ile "En İyi Müzik Ödülü", 7. Uluslararası Antakya Film Festivalinde "En İyi Yönetmen" ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü", 7. Uluslararası Boğaziçi Film Festivalinde "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü", 7. Kayseri Film Festivalinde "Elia Kazan Jüri Özel Ödülü", 5. Uluslararası Saidia Film Festivalinde ise Büyük Ödül'ün sahibi olmuştu.

Başrollerinde Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar ve Yüksel Akça'nın rol aldığı filmin senaryosunu Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak birlikte kaleme aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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