"Kapan operasyonları"nda 108 mağara/sığınak imha edildi - Son Dakika
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"Kapan operasyonları"nda 108 mağara/sığınak imha edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yapılan "Kapan operasyonlarında" 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 işbirlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan "Kapan operasyonlarında" 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 işbirlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Kapan operasyonları başladı.

İlk operasyon 915 personelin katılımıyla 11 Ocak'ta Mardin'de "Kapan-1 Bagok" adıyla yapıldı. Sonra sırasıyla Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı", Batman'da "Kapan-4 Mava", Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar" ve son olarak Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori" operasyonları başarıyla yapıldı.

Operasyonlarda 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 işbirlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi. Yine operasyonlarda, 2 roketatar/lav/bombaatar, 1 makineli tüfek, 6 piyade tüfeği, 14 tabanca/av tüfeği, 40 el yapımı patlayıcı, 25 el bombası, 904 kilogram patlayıcı 7 bin 600 çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonlarının vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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