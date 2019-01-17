Son Dakika Haberleri: Kapanan 223 Köy Yolundan 123'ü Ulaşıma Açıldı

Kapanan 223 Köy Yolundan 123'ü Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 223 köy yolundan 123'ü ulaşıma açıldı.

Kapanan 223 Köy Yolundan 123'ü Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 223 köy yolundan 123'ü ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince açıklanan bilgiye göre kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası hızla başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası toplamda kapanan 223 köy yolunun, 935 km'lik kısmı ve 123 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Karabük merkeze bağlı 7, Safranbolu'da 14, Eskipazar'da 16, Yenice'de 12, Eflani'de 31 ve Ovacık'ta 20 olmak üzere toplamda kapalı bulunan 100 köy yolunu açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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