Son Dakika Haberleri: Kapanan 75 Mahalle Yolu Açıldı

Kapanan 75 Mahalle Yolu Açıldı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 75 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Kapanan 75 Mahalle Yolu Açıldı, System.String[]

Kar yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başlarken Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 75 mahalle yoluna müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan'da 7, İnegöl'de 9, Keles'te 17, Kestel'de 15, Orhaneli'de 18, Osmangazi'de 6 ve Yenişehir'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:11 Kaynak: Bültenler

Kar, Güncel
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