Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı - Son Dakika
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Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı

6 saat önce

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla yaralandı.

Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı, System.String[]

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla yaralandı.

Demir, kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Kayseri Adliyesi'ne gitti.

Demir, adliye önünde karşılaştığı avukat Özgür A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan avukatın babası Mehmet A. (62), yanındaki tabancayla Demir'e 9 el ateş etti.

Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kayseri Erciyesspor, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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