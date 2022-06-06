Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar

06.06.2022 14:36

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı ziyaret; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı sebebiyle iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Lavrov, "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

"HENÜZ IŞINLANMA KONUSUNDA UZMANLAŞMADIK"

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

LAVROV'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Lavrov ise "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement