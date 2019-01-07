Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Tutuklu Yargılanan Eski CHP Milletvekili Eren...
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Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem
'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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