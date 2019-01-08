Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Dün Tahliye Edilen Eski CHP Milletvekili Eren...
1 saat önce
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı.
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem
, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA
Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı
400 Kişiyle Birlikte CHP'den İstifa Etti, AK Parti'ye Geçti
Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi
Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı