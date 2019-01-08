Son Dakika Haberleri: Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Dün Tahliye Edilen Eski CHP Milletvekili Eren...

Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Dün Tahliye Edilen Eski CHP Milletvekili Eren...

1 saat önce

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı.

Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Dün Tahliye Edilen Eski CHP Milletvekili Eren..., System.String[]
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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