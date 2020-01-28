Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı - Son Dakika
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Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı

6 saat önce

Denizli Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan tatilciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan tatilciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan kayak merkezine sabah saatlerinde gelen tatilciler, akşam üzeri araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Bu sırada etkisini artıran tipi nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Trafik akışının kapanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı.

Tipi nedeniyle araçlar zaman zaman yolda gitmekte zorlandı.

Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı

Kayak Merkezi, Denizli, Sabah, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:55 Kaynak: AA
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