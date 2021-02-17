Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da il genelinde etkili olan kar yağışı Tosya'da da çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapadı. Kapanan köy yollarının tek ulaşıma açılabilmesi için Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde gören ve karla mücadele eden ekipleri ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin, "Yukarıdikmen, Şarakman, Yağcılar, Çakırlar, Kilkuyu, Dağçatağı, Ahmetoğlu, Mısmılağaç grup köy yollarında karla mücadele çalışmalarımızı bugün tamamladık. Kar yağışının devam etmesi durumunda çalışmalarımızı tekrar başlatacağız" dedi. - KASTAMONU