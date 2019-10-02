Kapanan özel hastanenin çalışanları eylem yaptı
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Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları eylem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları eylem yaptı.
Hastane önünde toplanan bir grup işçi adına konuşan Yunus Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti.
Mağdur olduklarını belirten Birgealp, "Ayrıca kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil ve yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi. Emek verdik, mağduriyetlerimizin telafi edilmesini bekliyoruz." dedi.
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