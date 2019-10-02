Son Dakika Haberleri: Kapanan özel hastanenin çalışanları eylem yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Kapanan özel hastanenin çalışanları eylem yaptı

5 dakika önce

Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları eylem yaptı.

Kapanan özel hastanenin çalışanları eylem yaptı, System.String[]

Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları eylem yaptı.


Hastane önünde toplanan bir grup işçi adına konuşan Yunus Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti.


Mağdur olduklarını belirten Birgealp, "Ayrıca kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil ve yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi. Emek verdik, mağduriyetlerimizin telafi edilmesini bekliyoruz." dedi.

Siirt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi
Başarlı sunucu Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı Son dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapanan özel hastanenin çalışanları eylem yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]