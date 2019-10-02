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Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

47 dakika önce

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptıSİİRT - Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

SİİRT - Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Hastane önünde toplanan grup adına Yunus Birgealp bir açıklama yaptı. Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Birgealp, "Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi" dedi.

Mağdur olduklarını savunan işçiler, sorunlarının çözülmesini istedi.

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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