Kapanan özel okulun öğretmenlerinden maaş tepkisi - Son Dakika

Kapanan özel okulun öğretmenlerinden maaş tepkisi

ATAŞEHİR ve Beşiktaş'ta 2018 yılında eğitim vermeye başlayan özel bir kolej 12 Haziran günü eğitim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Kapanan özel okulun öğretmenlerinden maaş tepkisi, System.String[]

ATAŞEHİR ve Beşiktaş'ta 2018 yılında eğitim vermeye başlayan özel bir kolej 12 Haziran günü eğitim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Okulun kapanma kararını öğretmenler ve veliler gelen mesajla öğrendi. Okulda görev yapan müdür ve öğretmenler okul yönetimden kimseye ulaşamadıklarını belirterek maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

Ataşehir ve Beşiktaş'taki iki ayrı kampüste 2018 yılında eğitim vermeye başlayan özel bir kolej Haziran ayında kapatıldı. Okul yönetimi tarafından 12 Haziran Günü öğretmen ve velilere okulun kapatılacağıyla ilgili bir mesaj gönderildi. Geçen yıldan beri maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanan okuldaki öğretmenler, Mart ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Sözleşmeleri Ağustos ayı sonunda biten öğretmenler okulun kapatılma kararından sonra iddiaya göre geri kalan maaşlarını alamadı. Okul yönetimi Temmuz ayında ödemelerin yapılacağını duyursa da öğretmenler o tarihten itibaren yönetimden kimseye ulaşamadı. Okul müdürü ve öğretmenler, peşin ödeme yapan velilerin de mağduriyet yaşadığını belirtti. Tabelaların durduğu Beşiktaş Balmumcu Kampüsü binası ise başka bir firma tarafından kiralandı.

"SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Okulun Ataşehir kampüsünde müdür olan Türküler Uzundağ, öğretmenler gibi mağduriyet yaşayanlar arasında. Sadece haklarını istediklerini belirten Uzundağ, şunları söyledi: "Okul 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açıldı. 2019 Temmuz'dan itibaren de ödemelerde sıkıntılar başladı. Bu yıl Ocak maaşımız dört taksitte ödendi. Yöneticiler olarak Şubat maaşından itibaren alamadık. Öğretmenler de Mart maaşından itibaren hiçbir ödeme alamadı. Sonrasında kısa çalışma ödeneğine başvuruldu. Kısa çalışma ödeneği çıktı fakat emekli arkadaşlarımız ve usta öğreticilerimiz bundan yasal olarak faydalanamadılar. Onlar hiç maaş almadan devam ettirdiler. 12 Haziran'da okul yönetimi okulu kapatma kararını ilan etti. Biz bunu veliler ile eş zamanlı olarak öğrendik. Bizim okuldaki sözleşmemiz Ağustos sonuna kadar devam ediyordu. Bize 12 Haziran'da okul kapandığında haklarımızı alacağımız söylendi. Bu ödemelerin Temmuz ayında yapılacağı belirtildi. Ancak hiçbir ödeme yapılmadı ve hiçbir muhatap yok. Mail ve mesajlarımıza yanıt yok. Sosyal medyadan engelleniyoruz. Velilerde mağdur. Peşin ödedikleri tüm okul ücretleri ödenmedi. Geçen senenin yemek paraları iade edilmedi. Sadece hakkımızı istiyoruz. Hukuki süreç başlattık. Ancak okulun şirketinin üzerine hiçbir mal ve mülk yok."

"HUKUKİ YOLLARA DA BAŞVURDUK"

Mağduriyet yaşayan öğretmen Sevda Bağcı, "İçeride 6- 7 aylık maaşımız var. Okul kapandığı için doğal olarak tazminatlarımız da devreye giriyor. Bunların hiçbiriyle ilgili muhatap bulamıyoruz. Okulun kurucusu tarafından gelen ıslak imzalı metinde bize verilen bir söz vardı. Temmuz ayı itibarıyla ödemelerin başlayacağı söyleniyordu. Ancak ne kendisiyle ne de okuldan herhangi bir yetkiliyle iletişim kurabiliyoruz. Hukuki yollara da başvurduk. Ancak başlatılan icraların karşılığında cevap alınamadı. Arabulucular muhatap bulamıyor. Doğal olarak da ne yaşayacağımızı ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMAOkul yönetimi ödenmeyen maaşlarla ilgili açıklama yaptı. Ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağı yönünde bilgi paylaşıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapanan özel okulun öğretmenlerinden maaş tepkisi - Son Dakika

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